Luca Serafini, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero voluto commentare sul proprio canale YouTube la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di ieri mattina, arrivata grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku, sbloccatosi con i suoi primi due gol in Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Serafini: “Bel gesto della squadra lasciar battere il rigore a Nkunku”
INTERVISTE
Milan, Serafini: “Bel gesto della squadra lasciar battere il rigore a Nkunku”
Luca Serafini, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero voluto commentare sul proprio canale YouTube la vittoria del Milan
Milan, le parole di Serafini—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…
Le parole di Serafini sul rigore di Nkunku: “È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku. Il ragazzo, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente già in Francia batteva rigori e calci di punizione, quindi tecnicamente non è mai stato un giocatore così in difficoltà. Forse dal punto di vista della partecipazione al gioco, tra sponde e altro si, onestamente finora è stato deludente ma quando il Milan ha accelerato i ritmi nel secondo tempo, ecco così la doppietta di Nkunku”
© RIPRODUZIONE RISERVATA