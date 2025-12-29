Luca Serafini, giornalista sportivo e noto tifoso rossonero voluto commentare sul proprio canale YouTube la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di ieri mattina, arrivata grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku, sbloccatosi con i suoi primi due gol in Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Le parole di Serafini sul rigore di Nkunku: “È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku. Il ragazzo, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente già in Francia batteva rigori e calci di punizione, quindi tecnicamente non è mai stato un giocatore così in difficoltà. Forse dal punto di vista della partecipazione al gioco, tra sponde e altro si, onestamente finora è stato deludente ma quando il Milan ha accelerato i ritmi nel secondo tempo, ecco così la doppietta di Nkunku”