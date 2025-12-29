Di Francesco espulso accenna ad Allegri: 'Gli altri buttano le giacche, io...'

Pianeta Milan
Di Francesco e il riferimento ad Allegri: “La mia espulsione ingiusta. Vedo allenatori buttare giacche…”

Nel post-partita di Lecce-Como, l'allenatore dei padroni di casa Eusebio Di Francesco, espulso precedentemente nel match, ha mandato una frecciata all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri
Nel corso della 17^giornata il Como di Cesc Fabregas è tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive contro Inter e Roma. Al 'Via del Mare' di Lecce i lombardi hanno nettamente battuto i padroni di casa 3-0, con i gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas. La partita si è conclusa con un risultato chiaro, ma le polemiche non sono mancate, specialmente nelle dichiarazioni post partita dell'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco.

Serie A, Di Francesco lancia una 'frecciatina' ad Allegri

Bisogna dare un po' di contesto. Al 20' del primo tempo, Nico Paz si svincola dalla marcatura di Ramadani con una sbracciata e calcia da fuori: la conclusione, deviata, batte Falcone e vale l'1-0, tra le proteste dei salentini culminate nell'espulsione di Di Francesco. Al termine della sfida, il tecnico dei leccesi ha spiegato l'episodio, facendo un riferimento, non così velato, all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

"Se ci annullate il gol con la Lazio e oggi Ramadani prende la gomitata, tutto cambia, specialmente contro una squadra che sa giocare a calcio. L'espulsione senza che abbia detto nulla mi fa male".

Di Francesco ha poi aggiunto: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di stare in campo e rispettare le decisioni arbitrali. Mi sono un po' lamentato dicendo che a volte essere educati e rispettosi non cambia. Per me c'era fallo. Ribadisco con rispetto, come ho sempre fatto, che pretendo anche io e anche noi rispetto come vengono visti gli altri. Vedo allenatori buttare giacche e altro, mi girano le scatole ad essere espulso così".

