Calciomercato Milan, la confessione: “Tare ci prova per Skriniar”. Ecco quanto costerebbe

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, vorrebbe riportare in Serie A il difensore slovacco Milan Skriniar, ex Inter, attualmente capitano del Fenerbahçe, nel mercato di gennaio. Lo ha scritto questo giornalista sportivo nel suo editoriale per...
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha spiegato come il Milan - per rinforzare la difesa, stia seriamente pensando a Milan Skriniar, slovacco classe 1995, attualmente capitano del Fenerbahçe, nella Süper Lig turca, ma con un passato importante nella Serie A italiana.

Skriniar, infatti, dopo un'iniziale stagione e mezza nella fila della Sampdoria (38 presenze complessive tra gennaio 2016 e maggio 2017), ha disputato ben sei stagioni in quelle dell'Inter, totalizzando 246 presenze nel periodo che va dal 2017 al 2023, segnando 11 gol e vincendo 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e uno Scudetto in nerazzurro.

Visti i trascorsi meneghini di Skriniar, ma sull'altra sponda dei Navigli, un trasferimento al Milan sarebbe quasi strano da vedere. Ma, per Bucchioni, l'idea non sembra poi così campata in aria. "E il Milan? Risolto il problema centravanti con l'arrivo di Niclas Füllkrug come scritto una settimana fa, resta la casella difensore centrale. La Juventus vorrebbe fare lo scambio tra Federico Gatti e Samuele Ricci, ma Allegri ha detto no. Punta molto sul centrocampista ex Torino. C'è una pista che porta in Turchia. Il direttore sportivo Igli Tare sta corteggiando Skriniar, pilastro del Fenerbahçe".

Bucchioni ha quindi proseguito così: "Riportarlo a Milano sull'altra sponda è una grande suggestione. Il valore di mercato del difensore trentenne è sui 10 milioni di euro, l'operazione non è semplice, va costruita, ma il Milan ci prova. È chiaro che una alternativa del genere in difesa alzerebbe il livello e darebbe maggiori chance".

