Visti i trascorsi meneghini di Skriniar, ma sull'altra sponda dei Navigli, un trasferimento al Milan sarebbe quasi strano da vedere. Ma, per Bucchioni, l'idea non sembra poi così campata in aria. "E il Milan? Risolto il problema centravanti con l'arrivo di Niclas Füllkrug come scritto una settimana fa, resta la casella difensore centrale. La Juventus vorrebbe fare lo scambio tra Federico Gatti e Samuele Ricci, ma Allegri ha detto no. Punta molto sul centrocampista ex Torino. C'è una pista che porta in Turchia. Il direttore sportivo Igli Tare sta corteggiando Skriniar, pilastro del Fenerbahçe".
LEGGI ANCHE: Milan-Verona, la moviola: ‘rigorino’ per i rossoneri? Ecco come stanno davvero le cose >>>
Bucchioni ha quindi proseguito così: "Riportarlo a Milano sull'altra sponda è una grande suggestione. Il valore di mercato del difensore trentenne è sui 10 milioni di euro, l'operazione non è semplice, va costruita, ma il Milan ci prova. È chiaro che una alternativa del genere in difesa alzerebbe il livello e darebbe maggiori chance".
© RIPRODUZIONE RISERVATA