Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha spiegato come il Milan - per rinforzare la difesa, stia seriamente pensando a Milan Skriniar , slovacco classe 1995 , attualmente capitano del Fenerbahçe , nella Süper Lig turca, ma con un passato importante nella Serie A italiana.

Calciomercato, Milan su Skriniar? Ecco cosa dice Bucchioni

Skriniar, infatti, dopo un'iniziale stagione e mezza nella fila della Sampdoria (38 presenze complessive tra gennaio 2016 e maggio 2017), ha disputato ben sei stagioni in quelle dell'Inter, totalizzando 246 presenze nel periodo che va dal 2017 al 2023, segnando 11 gol e vincendo 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e uno Scudetto in nerazzurro.