Quindi, l'episodio chiave di Milan-Verona 'pizzicato' alla moviola. Nella ripresa, minuto 47, trattenuta a due braccia di Nelsson su Christopher Nkunku in piena area di rigore scaligera. Il vice allenatore dell'Hellas Verona, Andrea Bertolini, nel post-partita ha parlato di "rigorino che ha indirizzato la gara". In realtà, come riferito oggi dal quotidiano sportivo nazionale, c'è totale disinteresse del difensore ospite nei confronti del pallone e il penalty è netto.
All'86', quindi, il Verona va in gol, con Gift Orban, dopo una mischia concitata in area piccola. Giusto annullare il gol per due motivi. Non solo c'è il fuorigioco dell'attaccante nigeriano - come prontamente segnalato dall'assistente - ma c'è anche un netto fallo su Mike Maignan, portiere del Milan, da parte dell'ex Olympique Lione.
