MILAN-VERONA

Moviola Milan-Verona, ma quale rigorino: l’analisi del fallo (netto) di Nelsson su Nkunku

Milan-Verona, la moviola: 'rigorino' per i rossoneri? Ecco come stanno davvero le cose
La moviola di Milan-Verona, 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatosi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 3-0 per il Diavolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. C'era rigore su Christopher Nkunku?
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Verona. Il 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026, disputatosi ieri pomeriggio a 'San Siro', è terminato 3-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Buona prestazione dell'arbitro dell'incontro, il signor Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna, premiata con un'ampia sufficienza (voto 6,5) per via della "conduzione attenta, con qualche sbavatura ma niente di serio".

Milan-Verona 3-0, la moviola della Gazzetta

Vediamo, quindi, gli episodi da moviola di Milan-Verona e come li ha giudicati il direttore di gara. Al 16', ha scritto la 'rosea', un intervento 'sano' di Cheikh Niasse su Ruben Loftus-Cheek, poi però manca il cartellino giallo per l'intervento immediatamente successivo di Victor Nelsson sul centrocampista inglese. Al 32', poi, niente da segnalare sul contatto tra Fikayo Tomori e Domagoj Bradarić, così come è giusto, al 42', il cartellino giallo per Ali Al-Musrati per il duro intervento su Christian Pulisic.

Quindi, l'episodio chiave di Milan-Verona 'pizzicato' alla moviola. Nella ripresa, minuto 47, trattenuta a due braccia di Nelsson su Christopher Nkunku in piena area di rigore scaligera. Il vice allenatore dell'Hellas Verona, Andrea Bertolini, nel post-partita ha parlato di "rigorino che ha indirizzato la gara". In realtà, come riferito oggi dal quotidiano sportivo nazionale, c'è totale disinteresse del difensore ospite nei confronti del pallone e il penalty è netto.

All'86', quindi, il Verona va in gol, con Gift Orban, dopo una mischia concitata in area piccola. Giusto annullare il gol per due motivi. Non solo c'è il fuorigioco dell'attaccante nigeriano - come prontamente segnalato dall'assistente - ma c'è anche un netto fallo su Mike Maignan, portiere del Milan, da parte dell'ex Olympique Lione.

