'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Verona . Il 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 , disputatosi ieri pomeriggio a 'San Siro', è terminato 3-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri . Buona prestazione dell'arbitro dell'incontro, il signor Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna, premiata con un'ampia sufficienza ( voto 6,5 ) per via della "conduzione attenta, con qualche sbavatura ma niente di serio".

Milan-Verona 3-0, la moviola della Gazzetta

Vediamo, quindi, gli episodi da moviola di Milan-Verona e come li ha giudicati il direttore di gara. Al 16', ha scritto la 'rosea', un intervento 'sano' di Cheikh Niasse su Ruben Loftus-Cheek, poi però manca il cartellino giallo per l'intervento immediatamente successivo di Victor Nelsson sul centrocampista inglese. Al 32', poi, niente da segnalare sul contatto tra Fikayo Tomori e Domagoj Bradarić, così come è giusto, al 42', il cartellino giallo per Ali Al-Musrati per il duro intervento su Christian Pulisic.