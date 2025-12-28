“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un primo tempo di compattezza dove il Milan ha avuto poche occasioni e noi potevamo essere più bravi in ripartenza. Poi nel secondo tempo, un mezzo rigorino ha indirizzato la partita e da lì è stato molto più complicato. Secondo noi non è stato un episodio chiarissimo, è un contatto di come ce ne sono tanti ogni partita. I due cambi all’intervallo? Ci serviva un po’ più di energia“.