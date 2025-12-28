Alberto Bertolini, vice allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Verona, Bertolini post Milan: "Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato"
“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un primo tempo di compattezza dove il Milan ha avuto poche occasioni e noi potevamo essere più bravi in ripartenza. Poi nel secondo tempo, un mezzo rigorino ha indirizzato la partita e da lì è stato molto più complicato. Secondo noi non è stato un episodio chiarissimo, è un contatto di come ce ne sono tanti ogni partita. I due cambi all’intervallo? Ci serviva un po’ più di energia“.
