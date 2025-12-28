Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona, Bertolini post Milan: “Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato”

MILAN-VERONA

Verona, Bertolini post Milan: “Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato”

Verona, Bertolini post Milan: “Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato complicato” - immagine 1
Alberto Bertolini, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alberto Bertolini, vice allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un primo tempo di compattezza dove il Milan ha avuto poche occasioni e noi potevamo essere più bravi in ripartenza. Poi nel secondo tempo, un mezzo rigorino ha indirizzato la partita e da lì è stato molto più complicato. Secondo noi non è stato un episodio chiarissimo, è un contatto di come ce ne sono tanti ogni partita. I due cambi all’intervallo? Ci serviva un po’ più di energia“.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Modric celebra Nkunku dopo Milan-Verona: “Meritava il gol, lavora tantissimo in...
Nkunku doppietta in Milan-Verona: “Molti compagni mi hanno incitato come Modric”

© RIPRODUZIONE RISERVATA