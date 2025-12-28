Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, Nkunku doppietta contro il Verona: “In molti mi hanno incitato. Un solo palloncino? Vi spiego”
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sui mesi difficile al Milan e la doppietta: "La cosa importante era restare positivi e che il Milan sia in testa. Molti compagni mi hanno incitato come Modric e anche l'allenatore. Vittoria meritata. Solo un palloncino? Ne ho sempre solo uno. Sul secondo gol si celebra con tutta la squadra".
