Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tomori: “Al futuro ci pensano i miei agenti. De Winter? Quando siamo giovani …”

MILAN-VERONA

Tomori: “Al futuro ci pensano i miei agenti. De Winter? Quando siamo giovani …”

Tomori: 'Al futuro ci pensano i miei agenti. De Winter? Quando siamo giovani ...'
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul non prendere il gol: "E' molto importante perché dà fiducia a tutti. Se siamo solidi in difesa gli altri possono fare gol. Le ultime partite non ci siamo riusciti, oggi siamo contenti".

LEGGI ANCHE

Su De Winter: "Quando siamo giovani e giochiamo partite importanti (riferendosi a Napoli-Milan di Supercoppa) ci sono dei momenti in cui hai difficoltà. Lui è umile vuole imparare. Oggi ha fatto una buona prestazione e noi siamo qui per aiutarlo. Fa parte della squadra e ci dà fiducia".

Sul lavoro di Allegri: "Io conosco il mio ruolo in questo Milan. Sono arrivato a 23 anni, ora ne ho 28. Sono cresciuto qui, sono tra i più 'vecchi' della squadra. Allegri mi ha chiesto di mettere a disposizione qualità ed esperienza per la squadra. Sto bene fisicamente e sto giocando a un livello che mi piace, anche se posso ancora migliorare e crescere".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sull'essere leader del Milan e sul futuro: "Mi sta piacendo come gioco e come gioca la squadra. Abbiamo una squadra giovane con poca esperienza, ma tutti i giocatori aiutano, lo stanno dimostrando anche nei momenti difficili. Mi sto godendo la vita qui. Alle questioni fuori dal campo ci pensano i miei agenti e la società, io penso a giocare".

Leggi anche
Tomori nel post-partita di Milan-Verona: “Volevamo tornare ai clean sheet di inizio...
Verona, Bertolini post Milan: “Un mezzo rigorino ha indirizzato la partita ed è stato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA