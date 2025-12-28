Su De Winter: "Quando siamo giovani e giochiamo partite importanti (riferendosi a Napoli-Milan di Supercoppa) ci sono dei momenti in cui hai difficoltà. Lui è umile vuole imparare. Oggi ha fatto una buona prestazione e noi siamo qui per aiutarlo. Fa parte della squadra e ci dà fiducia".

Sul lavoro di Allegri: "Io conosco il mio ruolo in questo Milan. Sono arrivato a 23 anni, ora ne ho 28. Sono cresciuto qui, sono tra i più 'vecchi' della squadra. Allegri mi ha chiesto di mettere a disposizione qualità ed esperienza per la squadra. Sto bene fisicamente e sto giocando a un livello che mi piace, anche se posso ancora migliorare e crescere".

Sull'essere leader del Milan e sul futuro: "Mi sta piacendo come gioco e come gioca la squadra. Abbiamo una squadra giovane con poca esperienza, ma tutti i giocatori aiutano, lo stanno dimostrando anche nei momenti difficili. Mi sto godendo la vita qui. Alle questioni fuori dal campo ci pensano i miei agenti e la società, io penso a giocare".