Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Verona, Modric esalta Nkunku: “Sappiamo quanta qualità ha. In allenamento …”

MILAN-VERONA

Milan-Verona, Modric esalta Nkunku: “Sappiamo quanta qualità ha. In allenamento …”

Modric celebra Nkunku dopo Milan-Verona: 'Meritava il gol, lavora tantissimo in allenamento'
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Di nuovo in testa alla Serie A: "Era importante vincere per noi. Con la partita con il Sassuolo abbiamo perso due punti importanti. Abbiamo finito l'anno al meglio giocando bene e meritando la vittoria. Nkunku? Meritava il gol, lavora tantissimo in allenamento. Questo gol gli può dare altra fiducia. Sappiamo quanta qualità ha. Siamo qui per supportarlo, sono felice per lui. Per l'attaccante segnare è fondamentale".

Leggi anche
Tomori nel post-partita di Milan-Verona: “Volevamo tornare ai clean sheet di inizio...
Tomori: “Al futuro ci pensano i miei agenti. De Winter? Quando siamo giovani …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA