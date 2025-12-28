Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Verona, Modric esalta Nkunku: “Sappiamo quanta qualità ha. In allenamento …”
Di nuovo in testa alla Serie A: "Era importante vincere per noi. Con la partita con il Sassuolo abbiamo perso due punti importanti. Abbiamo finito l'anno al meglio giocando bene e meritando la vittoria. Nkunku? Meritava il gol, lavora tantissimo in allenamento. Questo gol gli può dare altra fiducia. Sappiamo quanta qualità ha. Siamo qui per supportarlo, sono felice per lui. Per l'attaccante segnare è fondamentale".
