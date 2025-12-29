Luka Modric, dopo Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro', in cui ha offerto l'ennesima, superba prestazione, ha parlato dei primi gol in rossonero del francese Christopher Nkunku. Il secondo scaturito dopo una sua iniziativa
Il Milan ha battuto l'Hellas Verona per 3-0 ieri pomeriggio, a 'San Siro', nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il vantaggio siglato da Christian Pulisic, sono arrivati i primi due gol di Christopher Nkunku in maglia rossonera. Il primo su calcio di rigore; il secondo, invece, dopo una ribattuta del palo sul gran sinistro dalla distanza di Luka Modric.
Milan-Verona 3-0, così Modric nel post-partita
—
Proprio quest'ultimo, dopo Milan-Verona, ha parlato della doppietta dell'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG, i cui gol erano attesissimi da tutto il mondo rossonero. «Meritava - ha spiegato l'ex Real Madrid - il gol. Lavora duramente in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici, speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo contenti per lui».