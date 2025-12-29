Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Modric: “Nkunku meritava. Lavora duramente in allenamento. Ora speriamo che …”

MILAN-VERONA

Milan, Modric: “Nkunku meritava. Lavora duramente in allenamento. Ora speriamo che …”

Milan, Modric: 'Nkunku meritava. Lavora duramente in allenamento. Ora speriamo che ...'
Luka Modric, dopo Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro', in cui ha offerto l'ennesima, superba prestazione, ha parlato dei primi gol in rossonero del francese Christopher Nkunku. Il secondo scaturito dopo una sua iniziativa
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha battuto l'Hellas Verona per 3-0 ieri pomeriggio, a 'San Siro', nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il vantaggio siglato da Christian Pulisic, sono arrivati i primi due gol di Christopher Nkunku in maglia rossonera. Il primo su calcio di rigore; il secondo, invece, dopo una ribattuta del palo sul gran sinistro dalla distanza di Luka Modric.

Milan-Verona 3-0, così Modric nel post-partita

—  

Proprio quest'ultimo, dopo Milan-Verona, ha parlato della doppietta dell'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG, i cui gol erano attesissimi da tutto il mondo rossonero. «Meritava - ha spiegato l'ex Real Madrid - il gol. Lavora duramente in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici, speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo contenti per lui».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato, il Milan punta un forte difensore italiano in Serie A. E non è Gatti >>>

Il pensiero di Modric, poi, dopo Milan-Verona, è andato alle grandi ambizioni di squadra: «Era veramente importante per noi vincere. Contro il Sassuolo abbiamo perso punti importanti, quindi era fondamentale vincere e abbiamo meritato questi tre punti», la chiosa del croato, le cui dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Leggi anche
Condò: “Milan, due gol per il risveglio di Nkunku. Poi gestione con sigaretta in bocca e...
Milan, finalmente Nkunku: doppietta contro il Verona. Un’arma in più nella corsa Scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA