Milan-Verona 3-0, così Modric nel post-partita

Proprio quest'ultimo, dopo Milan-Verona, ha parlato della doppietta dell'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG, i cui gol erano attesissimi da tutto il mondo rossonero. «Meritava - ha spiegato l'ex Real Madrid - il gol. Lavora duramente in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici, speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo contenti per lui».