Condò: “Milan, due gol per il risveglio di Nkunku. Poi gestione con sigaretta in bocca e …”

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha siglato una doppietta - ieri pomeriggio a 'San Siro' - in occasione di Milan-Verona 3-0 della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il commento del giornalista Paolo Condò sul 'CorSera'
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un suo editoriale ha parlato della lotta Scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica in Serie A a quota 36 punti, il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a 35 e il Napoli di Antonio Conte, terzo con 34.

Milan-Verona 3-0, l'analisi di Condò sul 'CorSera'

Ieri, infatti, nella 17^ giornata della Serie A 2025-2026, hanno vinto tutte: l'Inter per 1-0 sul campo dell'Atalanta, il Milan per 3-0 a 'San Siro' contro l'Hellas Verona e il Napoli per 2-0 sul terreno di gioco della Cremonese. Prosegue l'avvincente corsa a tre per il titolo, di cui Condò ha parlato in maniera approfondita.

Sulla squadra rossonera ha scritto: "Ieri a pranzo il Milan era in totale patta contro il Verona quando un guizzo di Adrien Rabiot e Christian Pulisic gli ha regalato il vantaggio a un soffio dall’intervallo. E quando la gara è ripresa pareva che il campo gli si fosse inclinato in discesa: due gol per registrare il risveglio di Christopher Nkunku. Il resto è stata gestione con sigaretta in bocca e braccio fuori dal finestrino".

Condò ha poi fatto una riflessione più generale sugli impegni di nerazzurri, rossoneri e partenopei. "Il fatto che l’1-0 abbia «concluso» queste partite non è casuale, perché il nostro è un campionato in cui la scienza dello sfruttamento degli spazi ha raggiunto livelli da intelligenza artificiale. Appena un vantaggio squilibra la situazione tattica, chi deve recuperare si scopre, si espone, e ne becca altri. Il mini-campionato di 10 gare fra le prime cinque in classifica si è concluso con 9 vittorie e un pareggio (Juventus-Milan 0-0), e tutte le vittorie sono andate alla squadra che ha segnato per prima".

