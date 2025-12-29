Nicola sullo Scudetto: 'Inter, Milan e Napoli sono grandissime squadre'

Al termine di Napoli-Cremonese, finita 0-2 per la squadra di Antonio Conte grazie alla doppietta di uno scatenato Rasmus Hojlund, la classifica di Serie A recita Milan e Napoli a pari punti, pronte a giocarsi insieme all'Inter di Christian Chivu la vittoria dello Scudetto. A proposito di questo tema si è espresso l'allenatore della Cremonese Davide Nicola dopo la sconfitta contro gli azzurri di Conte. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate dal sito 'Tuttonapoli'.
INTERVISTE
Nicola si esprime sulla lotta Scudetto: “Inter, Milan e Napoli sono grandissime squadre. Sui rossoneri…”
Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli è molto organizzato tatticamente, una delle migliori da questo punto di vista, eppure ho visto la voglia di non mollare mai e una crescita da parte nostra. Inter, Milan e Napoli sono tutte grandissime squadre. Il Milan lo abbiamo affrontato alla prima giornata e poi ha fatto una metamorfosi importante. Inter e Napoli sono altamente qualitative da anni. Il Napoli ha un'organizzazione tattica precisa, sono grandi campioni in un progetto preciso. Perciò mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto, perché a voi sembrerà facile ma non lo è accettare alcune situazioni contro questi calciatori".
