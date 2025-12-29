Nicola sullo Scudetto: 'Inter, Milan e Napoli sono grandissime squadre'

Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli è molto organizzato tatticamente, una delle migliori da questo punto di vista, eppure ho visto la voglia di non mollare mai e una crescita da parte nostra. Inter, Milan e Napoli sono tutte grandissime squadre. Il Milan lo abbiamo affrontato alla prima giornata e poi ha fatto una metamorfosi importante. Inter e Napoli sono altamente qualitative da anni. Il Napoli ha un'organizzazione tattica precisa, sono grandi campioni in un progetto preciso. Perciò mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto, perché a voi sembrerà facile ma non lo è accettare alcune situazioni contro questi calciatori".