Capello: 'Milan, ci vorrebbe un difensore per avere maggiore solidità'

Milan, Capello sul mercato: “Ci vorrebbe un difensore per avere maggiore equilibrio e solidità”

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il commento sul mercato del Diavolo
L'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Visto l'imminente inizio della prossima finestra invernale di calciomercato, non poteva mancare una domanda su questo nella lunga intervista con la 'rosea'.

Su cosa dovrebbe fare il Milan nel mercato: "Ci vorrebbe un difensore, per avere maggiore equilibrio e solidità. Finora il Milan è stato salvato tante volte da Mike Maignan. I difensori di garanzia però ormai possono andare in Arabia e in Inghilterra. Un club italiano deve essere bravo a trovare il giocatore giusto a un prezzo più normale".

A proposito di questo tema si è espresso anche Franco Ordine, intervistato in esclusiva dal nostro inviato Stefano Bressi. Ecco le sue parole: "La realtà è che se oltre a Fullkrug arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti"

