Capello: 'Milan, ci vorrebbe un difensore per avere maggiore solidità'

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il commento sul mercato del Diavolo

L'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport' . Visto l'imminente inizio della prossima finestra invernale di calciomercato, non poteva mancare una domanda su questo nella lunga intervista con la 'rosea'.

Capello, ecco cosa servirebbe al Milan dal mercato di gennaio

Su cosa dovrebbe fare il Milan nel mercato: "Ci vorrebbe un difensore, per avere maggiore equilibrio e solidità. Finora il Milan è stato salvato tante volte da Mike Maignan. I difensori di garanzia però ormai possono andare in Arabia e in Inghilterra. Un club italiano deve essere bravo a trovare il giocatore giusto a un prezzo più normale".