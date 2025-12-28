Milan, Capello: 'Con Fullkrug ci vuole calma. San Siro è uno stadio difficile'

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il commento su Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Diavolo

L'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport' . Nella sua lunga intervista con la 'rosea', l'ex tecnico del Diavolo ha commentato il neo arrivato a Milanello. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug , attaccante tedesco in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.

Su Niclas Füllkrug: "Vediamo come si esprimerà. È un giocatore di esperienza ma ci vuole cautela, perché sappiamo che 'San Siro' è uno stadio difficile anche per chi ha fatto una montagna di gol. In generale, in attacco è mancata la velocità di palla: il Milan recentemente è tornato a essere un po’ lento".