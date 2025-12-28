PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Capello su Fullkrug: “Giocatore di esperienza, ma ci vuole cautela. San Siro è uno stadio difficile…”

Milan, Capello: 'Con Fullkrug ci vuole calma. San Siro è uno stadio difficile'
Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il commento su Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Diavolo
L'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Nella sua lunga intervista con la 'rosea', l'ex tecnico del Diavolo ha commentato il neo arrivato a Milanello. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.

Di seguito viene riportata la risposta di Fabio Capello sul nuovo attaccante di peso di Massimiliano Allegri.

Su Niclas Füllkrug: "Vediamo come si esprimerà. È un giocatore di esperienza ma ci vuole cautela, perché sappiamo che 'San Siro' è uno stadio difficile anche per chi ha fatto una montagna di gol. In generale, in attacco è mancata la velocità di palla: il Milan recentemente è tornato a essere un po’ lento".

Nella giornata di ieri, peraltro, il noto giornalista Franco Ordine è stato intervistato in esclusiva dal nostro inviato Stefano Bressi. Tra i tanti argomenti, anche un commento personale su Fullkrug. Ecco che cosa ha detto: "Queste caratteristiche sembrerebbero adatte per farlo subentrare negli ultimi minuti delle partite".

