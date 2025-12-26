Milan, Fullkrug è l’uomo giusto? Ecco l’analisi e il parere de la Gazzetta

Nell'ultima puntata della Tripletta, i giornalisti di Gazzetta.it hanno analizzato l'arrivo di Niclas Fullkrug al Milan

Il Milan ha chiuso il suo primo colpo di mercato in attacco per gennaio. Pochi giorni fa è arrivato a Milano Fullkrug in prestito dal West Ham. Ecco il pensiero e l'analisi dei giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' dal podcast 'La Tripletta'.