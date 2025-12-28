Capello così sul momento del Milan: 'Manca protezione a centrocampo...'

Pianeta Milan
Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sul momento dei rossoneri, in difficoltà dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta col Napoli
Terminate le feste di Natale, ritorna il campionato e il Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri torneranno in campo domani alle ore 12:30 contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, in occasione della 17^ giornata della Serie A 2025/26. La sfida, in programma allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro rappresenta un'importante occasione per riscattare i recenti risultati negativi ottenuti contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte.

Fabio Capello commenta il momento del Milan

L'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Tra i tanti argomenti, anche un pensiero sul momento recente che sta vivendo il Diavolo di Massimiliano Allegri.

Sul Milan che in Supercoppa Italiana a Riyadh ha perso contro il Napoli: "Sì, l’ultimo Milan è da resettare e, se prende così tanti gol, non può nemmeno battere squadre alla portata".

Capello ha continuato: "Facciamo un’analisi. È mancato un centravanti: troppo spesso non c’è stata pericolosità in avanti. Poi vanno evidenziati soprattutto il calo di Luka Modrić e quel periodo di assenza di Adrien Rabiot: la squadra ha fatto molto meno filtro. Prima vinceva per corto muso, ora sta subendo troppi gol perché manca protezione a metà campo e i difensori si perdono un po’ ".

