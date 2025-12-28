Capello così sul momento del Milan: 'Manca protezione a centrocampo...'

Sul Milan che in Supercoppa Italiana a Riyadh ha perso contro il Napoli : "Sì, l’ultimo Milan è da resettare e, se prende così tanti gol, non può nemmeno battere squadre alla portata".

Capello ha continuato: "Facciamo un’analisi. È mancato un centravanti: troppo spesso non c’è stata pericolosità in avanti. Poi vanno evidenziati soprattutto il calo di Luka Modrić e quel periodo di assenza di Adrien Rabiot: la squadra ha fatto molto meno filtro. Prima vinceva per corto muso, ora sta subendo troppi gol perché manca protezione a metà campo e i difensori si perdono un po’ ".