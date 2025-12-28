Nicolas Jackson , calciatore del Bayern Monaco ma di proprietà del Chelsea, ha sfiorato la Serie A più volte. Il Milan , avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante prima del trasferimento. A confermare queste 'voci' è stato direttamente il suo agente Ali Barat durante un'intervista con Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole dell'agente di Jackson

“Nico ha le qualità per giocare in ogni campionato al mondo. Quindi penso che quando i club di Serie A vedono le sue caratteristiche fisiche, di finalizzazione, la sua velocità e la sua tecnica… Riceviamo chiamate ogni estate da tutti i top club: già prima che andasse al Chelsea molte big italiane lo volevano e così è successo anche la scorsa estate, quando alla fine Nico ha scelto il Bayern. Quest’estate ha voluto fortemente andare a Monaco, quindi abbiamo voluto assicurarci che questo si realizzasse“.