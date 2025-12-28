Sullo scudetto: “Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene”.
Sul pranzo con Agnelli: “Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA