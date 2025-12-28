Pianeta Milan
Milan, Allegri: “Scudetto? Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare”

Il Milan sbanca a San Siro: 3-0 al Verona e primo posto in classifica. Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Telelombardia
Il Milan con un netto 3-0 contro il Verona a San Siro conquista gli ultimi 3 punti dell’anno riprendendosi, almeno per un paio d'ora, il primo posto in classifica. Nel post partita, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Innanzitutto buon anno a tutti perché è l’ultima partita, speriamo di iniziare bene a Cagliari perché non sarà semplice. Oggi è stata una partita complicata e lo sapevamo, con grande ordine i ragazzi l’hanno portata a casa”.

Sullo scudetto: “Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Bisogna pensare poco, correre tanto, fare e gestire meglio la palla dopo il 3-0. Dobbiamo andare a migliorare quelle che sono le cose che possiamo migliorare, che sono tante, e mettere da parte quelle che abbiamo fatto bene”.

Sul pranzo con Agnelli: “Cazzeggeremo com’è giusta che sia. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto, soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol”.

