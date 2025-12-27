Il Milan fatica con le 'piccole', Capello: 'Ecco cosa potrebbe fare Allegri...'

Pianeta Milan
Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sui problemi del Diavolo con le piccole
Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo nella giornata di domani, domenica 28 dicembre, sperando di chiudere l'anno calcistico con una vittoria davanti ai propri tifosi. Il Diavolo ospiterà alle ore 12:30 l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, attualmente terz'ultima (con una partita da recuperare), ma che arriva da un buon momento di forma dopo le due vittorie consecutive contro Atalanta e Fiorentina.

La partita di domani, almeno sulla carta, vede il Milan favorito. Ma il campionato dei rossoneri ha insegnato che contro le cosiddette 'piccole' il Diavolo fa fatica. Cosa potrebbe fare Allegri per cambiare questa dinamica? Lo ha chiesto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola all'ex giocatore e allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco la sua risposta.

Sul Milan che fa fatica contro le piccole e su cosa può fare un allenatore per invertire la tendenza: «Partiamo da un presupposto: queste cose non si possono allenare, è solo questione di testa. Bisogna trovare un leader che ti aiuti a stimolare la squadra e a tirare fuori quello che i compagni hanno. Un paio di urli pre-partita? Si urla semmai durante la partita, ai primi errori o scelte sbagliate».

