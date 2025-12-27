Pianeta Milan
Milan, senti Lewandowski: “Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro…”

Milan, parla Lewandowski: 'Futuro? Non avverto pressione, c'è tempo...'
L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista a Bogdan Rymanowsk. Tra i tanti temi, anche il suo futuro, col Milan vigile sulla sua situazione. Ecco le parole della punta polacca
Come è noto, il Milan ha finalmente abbracciato la punta di peso che inseguiva dalla scorsa estate, conclusa con l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle settimane precedenti alla chiusura definitiva per Niclas Fullkrug, con la formula del prestito con diritto di riscatto, si era fatto con insistenza il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona in scadenza nel 2026. A gennaio, non si muove da Barcellona, ma a giugno è probabile che voglia sperimentare e cambiare campionato. Per questo motivo, il Milan è vigile sulla sua situazione, senza dimenticare Dusan Vlahovic.

Lewandowski parla del suo futuro

Nelle ultime ore, la punta polacca classe 1988 ha rilasciato un'intervista al giornalista Bogdan Rymanowsk, ripresa dai vari media spagnoli. Tra i tanti argomenti, anche una risposta sul suo futuro ancora nebuloso. Ecco le sue parole.

"C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione né penso ora a quale strada percorrere. Non parlo con l'allenatore del possibile interesse di altri club, né all'ingaggio da ridurre, la mia decisione non dipenderà da questo ma da quel che vorrà fare il club, dal piano tecnico di Flick e dal ruolo che pensa di assegnarmi, ma ovviamente conterà anche quel che io riterrò possa essere la migliore soluzione per me".

Lewandowski ha poi aggiunto: "Io ho ancora tanti obiettivi, penso alla qualificazione al Mondiale con la mia Polonia, a vincere la Liga e la Champions, so che sono nella tappa finale della mia carriera ma continuo ad avere grandi ambizioni. Nel calcio la cosa più difficile non è arrivare al top, ma mantenersi sempre a certi livelli".

