Milan, parla Lewandowski: 'Futuro? Non avverto pressione, c'è tempo...'

Come è noto, il Milan ha finalmente abbracciato la punta di peso che inseguiva dalla scorsa estate, conclusa con l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle settimane precedenti alla chiusura definitiva per Niclas Fullkrug, con la formula del prestito con diritto di riscatto, si era fatto con insistenza il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona in scadenza nel 2026. A gennaio, non si muove da Barcellona, ma a giugno è probabile che voglia sperimentare e cambiare campionato. Per questo motivo, il Milan è vigile sulla sua situazione, senza dimenticare Dusan Vlahovic.