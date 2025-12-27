L'ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli è stato intervistato da 'Gazzetta.it'. Tra i diversi temi, anche l'ascesa di 'canterani' come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi. Ecco le sue parole in merito
Tra i tanti giocatori importanti del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, ci sono due giocatori italiani cresciuti nel vivaio rossonero che stanno emergendo con forza. Parliamo naturalmente di Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, quest'ultimo protagonista nell'ultimo periodo rossonero con una doppietta da record nella sfida casalinga di Serie A contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Chi meglio poteva commentare la loro ascesa se non l'ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Ecco le sue parole in merito.
Filippo Galli, le parole su Bartesaghi e Gabbia: l'importanza del settore giovanile
Bartesaghi e Gabbia: immaginiamo che da ex responsabile del settore giovanile rossonero, sia sempre una soddisfazione, anche da esterno, vedere quando un "canterano" si afferma così bene. “Ovviamente fa un grande piacere. Ritengo essenziale lavorare sul territorio e fare in modo che i talenti arrivino in prima squadra”.