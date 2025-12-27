Galli su Maignan: 'Se vuoi rimanere trovi un modo, perché il Milan è...'

Pianeta Milan
Galli così su Maignan: “Se un giocatore vuole restare al Milan trova il modo di farlo…”

L'ex difensore del Milan Filippo Galli è stato intervistato da 'Gazzetta.it'. Tra i diversi temi, anche la situazione legata a Mike Maignan. Ecco le sue dichiarazioni sul complicato rinnovo di contratto
Redazione

Come noto, il Milan ha un problema che spera di risolvere il prima possibile. Parliamo della situazione legata al futuro di Mike Maignan. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2026, ma i discorsi legati al suo prolungamento non stanno portando ad avvicinamenti significanti. Così, nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha inviato una prima proposta al Corinthians per Hugo Souza, in modo da coprirsi in caso di fumata nera nella trattativa di Maignan. A proposito del capitano rossonero ha parlato anche l'ex difensore del Diavolo Filippo Galli durante l'intervista concessa in esclusiva a 'Gazzetta.it'. Ecco il suo pensiero sulla sua complicata situazione del francese.

Milan, Filippo Galli commenta la situazione legata a Mike Maignan

—  

Capitolo Maignan: è basilare andare avanti con lui?Se un giocatore vuole restare al Milan, resta al Milan e trova il modo di farlo. Perché il Milan è il Milan. Non credo siano due milioni in più o in meno a cambiare la vita a un calciatore".

Nelle ultime ore, anche l'esperto di calciomercato Matteo Moretto si è espresso sulla situazione di Mike Maignan. Ecco le sue parole: "Vi abbiamo detto più volte è che l’orientamento è che Maignan lasci il Milan a fine stagione, e a oggi non abbiamo segnali differenti da quanto già pubblicato. Non sono stati ancora fatti passi concreti, né dall’una e né dall’altra parte. Ad oggi non ci sono novità e restiamo fermi sull’orientamento raccontato".

