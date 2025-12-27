Galli su Maignan: 'Se vuoi rimanere trovi un modo, perché il Milan è...'

Nelle ultime ore, anche l'esperto di calciomercato Matteo Moretto si è espresso sulla situazione di Mike Maignan. Ecco le sue parole: "Vi abbiamo detto più volte è che l’orientamento è che Maignan lasci il Milan a fine stagione, e a oggi non abbiamo segnali differenti da quanto già pubblicato. Non sono stati ancora fatti passi concreti, né dall’una e né dall’altra parte. Ad oggi non ci sono novità e restiamo fermi sull’orientamento raccontato".