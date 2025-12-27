Pianeta Milan
Vieri: "Al Milan serviva un 9 vero e con Füllkrug lo hanno preso subito. Ora deve ambientarsi"

Vieri: 'Al Milan serviva un 9 vero e con Füllkrug lo hanno preso subito. Ora deve ambientarsi'
Christian Vieri, ex bomber dell'Inter ma attaccante anche del Milan per qualche mese nel 2005, ha parlato del recente acquisto, da parte dei rossoneri, dell'esperto centravanti tedesco Niclas Füllkrug. La sua opinione sull'ex West Ham
Christian Vieri, ex bomber dell'Inter (123 gol in 190 partite in sei stagioni, dal 1999 al 2005), passato per un breve periodo nel 2005 anche nel Milan (14 partite e 2 gol prima della cessione in Francia al Monaco), ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Per l'occasione, Vieri ha fatto il punto sulla lotta Scudetto, spiegando come, per il Milan di Massimiliano Allegri, possa rappresentare un vantaggio non giocare mai a metà settimana rispetto alle altre contendenti. A patto che, però, secondo 'Bobo', "faccia punti sempre", invece di arenarsi - come finora è sempre stato - contro le piccole.

L'ex attaccante della Nazionale Italiana, poi, ha anche parlato di Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco che il Milan ha prelevato - in prestito gratuito con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 5 milioni di euro - dagli inglesi del West Ham. "Tutti dicevano che al Milan serviva un 9 vero e l’hanno preso subito. Ora deve ambientarsi, ma intanto ha già risolto un problema", il primo commento di Vieri.

"Christian Pulisic e Rafael Leão, anche grazie all’apporto di Luka Modrić e Adrien Rabiot da dietro, hanno fatto finora grandi prestazioni, ma per caratteristiche non possono dare presenza in area e fisicità. Queste doti le aggiunge il nuovo arrivato tedesco: Allegri è un maestro nella gestione, sta a lui capire come e quando usarlo", ha chiosato Vieri.

