L'ex attaccante della Nazionale Italiana , poi, ha anche parlato di Niclas Füllkrug , classe 1993 , centravanti tedesco che il Milan ha prelevato - in prestito gratuito con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 5 milioni di euro - dagli inglesi del West Ham . "Tutti dicevano che al Milan serviva un 9 vero e l’hanno preso subito. Ora deve ambientarsi, ma intanto ha già risolto un problema", il primo commento di Vieri.

"Christian Pulisic e Rafael Leão, anche grazie all’apporto di Luka Modrić e Adrien Rabiot da dietro, hanno fatto finora grandi prestazioni, ma per caratteristiche non possono dare presenza in area e fisicità. Queste doti le aggiunge il nuovo arrivato tedesco: Allegri è un maestro nella gestione, sta a lui capire come e quando usarlo", ha chiosato Vieri.