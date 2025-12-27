"Dopo il mio debutto contro il Wolverhampton, gli opinionisti mi hanno paragonato a Kevin De Bruyne. È ovviamente un complimento enorme, ma ho un ruolo diverso. Anche le mie qualità sono diverse. Il City me l'ha detto fin dall'inizio, e me lo sono ripetuto spesso anch'io: non sono il nuovo De Bruyne", ha spiegato però Reijnders al 'De Telegraaf'.

"Sono un centrocampista completo, box-to-box. Mi piace ..." — "Sono un centrocampista completo, ma mi vedo principalmente come un numero otto. Un giocatore box-to-box che difende e attacca. Mi piace essere coinvolto nella costruzione del gioco e nelle fasi finali di un attacco", ha proseguito l'ex numero 14 del Milan.

"La mia più grande qualità è che mi metto spesso in situazioni favorevoli per poter fare gol. Di solito ho almeno due buone occasioni a partita. Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma mi sto trovando nelle posizioni giuste, ed è da lì che inizia tutto. I gol arriveranno", la sua chiosa.