Filippo Galli duro: “Non ho nostalgia di Theo Hernandez, nessun rimpianto”

L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato anche delle parole recenti di Theo Hernandez sul club rossonero e non solo. Ecco l'estratto da Gazzetta.it

"Prima di tutto, vorrei fare una considerazione più generica sulla stagione: l’organizzazione difensiva è indiscutibilmente migliorata ". L'ex difensore del Milan Filippo Galli parla così dei rossoneri a Gazzetta.it: "Il Milan è una squadra molto brava a riportarsi sotto la linea della palla quando la perde in fase offensiva. E’ una squadra capace di tenere le linee dei reparti vicine, ma non schiacciate, cosa che sarebbe un problema".

Nella sua intervista a la rosea, Galli ha parlato anche delle parole di Theo Hernandez espresse qualche giorno fa sempre a 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex giocatore ha un parere molto chiaro sul francese: "Io al suo posto avrei evitato di parlare, nei giocatori c’è questo malcostume di intervenire quando la ex squadra ha qualche momento di difficoltà. Se io voglio bene al Milan, gliene voglio sempre. Non ho nostalgia di Theo, nessun rimpianto".