Se c'è un giocatore del Milan che ha stupido tutti in modo incredibile, il nome è sicuramente quello di Davide Bartesaghi . Il giovane esterno, classe 2005, ha saputo guadagnarsi la fiducia di Massimiliano Allegri e a conquistare un posto da titolare nel Milan, scalzando con 'prepotenza' Pervis Estupinan. Il giovane, autore di una splendida doppietta contro il Sassuolo a soli 19 anni, ha saputo far ricredere tutti sul suo conto. L'ex calciatore rossonero Filippo Galli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera proprio sulla crescita di Bartesaghi . Ecco, di seguito, le sue parole:

“Bisogna dare meriti a questo ragazzo per il suo percorso di crescita, insieme a chi lo ha seguito. Ha saputo continuare in una crescita costante, una rarità. Mi sembra che sia un giocatore molto lineare, e non è una cosa negativa. Sta facendo cose egregie e potrebbe anche diventare braccetto di sinistra. Dobbiamo dare atto a questo ragazzo di essere cresciuto, che è una delle qualità più importanti per accrescere questo tipo di talento”