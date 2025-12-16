L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero ma non solo: la rifarebbe la scelta di approdare al Milan? La risposta
L'ex calciatore di Atalanta, Juventus e Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista a microfoni di Centrocampo, toccando varie tematiche: dal suo addio ai colori bianconeri agli infortuni che tanto l'hanno tormentato impedendogli di giocare al Milan come avrebbe voluto. Ricordiamo che Caldara ha annunciato solo poche settimane fa il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 31 anni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Milan, le parole di Caldara
Sulla scelta di approdare al Milan nello scambio con Bonucci:"Avrei dovuto essere più forte mentalmente, caratterialmente, resistere, stare lì anche un anno non giocare, sei mesi non giocare, però intanto li avrei guardati durante gli allenamenti, magari anche Giorgio mi dava più consigli, potevo migliorare tanto".