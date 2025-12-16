Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Caldara sul trasferimento: “Dovevo essere più forte mentalmente. Ho sbagliato”

INTERVISTE

Ex Milan, Caldara sul trasferimento: “Dovevo essere più forte mentalmente. Ho sbagliato”

Ex Milan, Caldara sul trasferimento: “Dovevo essere più forte mentalmente. Ho sbagliato” - immagine 1
L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero ma non solo: la rifarebbe la scelta di approdare al Milan? La risposta
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex calciatore di Atalanta, Juventus e Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista a microfoni di Centrocampo, toccando varie tematiche: dal suo addio ai colori bianconeri agli infortuni che tanto l'hanno tormentato impedendogli di giocare al Milan come avrebbe voluto. Ricordiamo che Caldara ha annunciato solo poche settimane fa il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 31 anni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Caldara

—  

Sulla scelta di approdare al Milan nello scambio con Bonucci:"Avrei dovuto essere più forte mentalmente, caratterialmente, resistere, stare lì anche un anno non giocare, sei mesi non giocare, però intanto li avrei guardati durante gli allenamenti, magari anche Giorgio mi dava più consigli, potevo migliorare tanto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Milan-Parma 2-0: che partita di Zukic! Bene anche Scotti e Perera

Sulle parole riferite da Giorgio Chiellini: "Ho sbagliato, ho sbagliato. E' il rimpianto più grande che ho nella mia vita. Ma poi io di Chiellini ho tutti i magneti sul frigorifero a casa dei miei… Anche quella roba lì, non averlo ascoltato è come se avessi tradito un mio idolo da giovane, sono stato proprio scarso caratterialmente e ho sbagliato, lì veramente dico che ho sbagliato in pieno. Magari lo spazio lo trovavo in Coppa Italia...".

Leggi anche
Open VAR, De Marco: “Il gol del Milan con Pulisic doveva essere convalidato da Crezzini”
Caldara: “Non posso che dire bene del Milan. Infortuni? Mi sentivo male”

© RIPRODUZIONE RISERVATA