L'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato in un'intervista a FanPage anche della punta del Milan Rafael Leao. Ecco le sue parole dall'estratto sul portoghese
Domenica contro il Verona, Massimiliano Allegri potrebbe schierare dal primo minuto la coppia in attacco formata da Pulisic e Leao. Paolo Di Canio, ex attaccante oggi opinionista, ha parlato anche dei due attaccanti del Milan nella sua intervista a FanPage. Ecco le sue parole: "Contro il Torino entra Pulisic e il Milan vince, ma se resta Leao in campo sono convinto che perde 4-1. Pulisic vale tre Leao, proprio come incidenza nelle partite come continuità, per apporto, per atteggiamento, per condivisione con gli altri, per intelligenza calcistica. Ma io ti dico una cosa: se il Milan dovesse giocare 3-5-2 e prende una punta forte, Leao non gioca con Allegri. Ne sono convinto".
Milan, Di Canio parere chiaro su Leao
Di Canio continua: "Per Leao non è venuto nessuno fino adesso, eh. Comincia ad avere 26 anni, 27, e non è arrivato nessuno seriamente. Non c'è mai stato un approccio, neanche di un club di seconda fascia. Magari qualcuno tenterà il colpo, ma con quei soldi la gente osserva cosa fai: se lo fai con continuità, che vita privata fai, se ti alleni o se vai in uno studio a registrare le canzoni, le tue track, e spendi energie psicofisiche più per quello che per il calcio. Stare dentro una sala incisioni è altrettanto dispendioso, perché ci stai 8 ore, cominci a saltare, a muoverti. C'è lo sforzo vocale, l'energia, e poi devi andare a casa che sei rincoglionito".