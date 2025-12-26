Durante il corso dell'ultima puntata del podcast creato da Aura Sport chiamato 'Cose Scomode', i vari ospiti hanno voluto analizzare l'anno solare delle varie squadre di Serie A individuando quali siano state le migliori o gli acquisti più azzeccati. L'ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey , uno degli ospiti del podcast, ha voluto esprimere il suo pensiero sugli acquisti più utili e funzionali, individuando in Luka Modric, centrocampista del Milan , quello più importante. Dopo una miriade di trofei vinti al Real Madrid, il pallone d'oro del 2018 ha deciso di iniziare una nuova avventura in rossonero, rimettendosi così in gioco in un campionato che, ancora, non conosceva. Ecco le sue parole:

“Modric secondo me è stato il miglior acquisto della Serie A quest’anno. Chi ama il calcio, il fatto che sia arrivato Modric… stiamo parlando di un campione e i campioni magari vanno a giocare altrove. Ma un campione che nonostante la storia nel Real Madrid viene a giocare in Italia, nel Milan, in un top club, e vederlo ancora così è bellissimo”