Il 2025 è quasi finito e per il Milan è stato un anno di molti bassi e qualche alto. Con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri il club si sta riprendendo dopo la nefasta stagione con Fonseca e Conceicao in panchina. Quale è stato il migliore giocatore del Milan in questo 2025? Arrivato in estate, Luka Modric ha cambiato il centrocampo dei rossoneri. Per questo è inevitabile prenderlo in considerazione: il croato ha cambiato la mediana del Diavolo e insieme a Rabiot è l'innesto più decisivo dell'estate rossonera. Era anche difficile immaginarsi un impatto così importante dell'ex Real Madrid. Per non parlare di Tijjani Reijnders, protagonista del Milan della scorsa stagione con 15 gol e 5 assist. Bene anche Pulisic, mattatore insieme all'olandese con 17 gol e 12 assist totali. In ripresa anche Mike Maignan con un mese di novembre davvero eccezionale. E come dimenticare Leao, sempre fondamentale per il Diavolo da quando è arrivato.