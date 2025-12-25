Il calciomercato riserva spesso sorprese. Quello di gennaio, di solito, è il mercato delle occasioni. Non lo è stato per i rossoneri quello della scorsa stagione vista la semi rivoluzione fatta negli ultimi giorni di gennaio con l'arrivo di Joao Felix, Walker, Bondo, Sottil e Santiago Gimenez. Proprio il messicano, arrivato per più di 30 milioni di euro dal Feyenoord, non ha lasciato un grande impatto dal suo arrivo al Milan. Dei colpi invernali rossoneri è l'unico rimasto in rosa (Bondo di proprietà è in prestito alla Cremonese). Dall'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina ha avuto molte occasioni anche dal primo minuto trovando pochissimo lo specchio della porta. Si parla di una sua possibile cessione a gennaio (nonostante le smentite) con club tedeschi e inglesi che sarebbero interessati a lui. Il Milan potrebbe cederlo a titolo definitivo e puntare su un altro profilo per l'attacco anche se l'operazione alla caviglia potrebbe rimandare tutto all'estate.