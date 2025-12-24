Il Milan potrebbe essere una delle protagoniste per quanto riguarda il calciomercato invernale. In estate Igli Tare si è mosso tantissimo tra colpi in entrata e in uscita, ma non è bastato il suo lavoro per coprire tutti i buchi presenti nella rosa di Massimiliano Allegri. Probabilmente non ci si aspetta la rivoluzione vista un anno fa in inverno, ma qualche colpo ben assestato ci potrebbe essere, magari sfruttando le possibili occasioni. Quali potrebbero essere i ruoli da rinforzare? Si parla praticamente da anni della necessità che ha il Milan di trovare un attaccante forte in area di rigore. Allegri, poi, potrebbe avere bisogno di un giocatore esperto per rinforzare il reparto difensivo, mentre Athekame non sembra pronto per dare minuti di riposo a Saelemaekers. Anche a destra, quindi, il Milan potrebbe fare qualcosa.