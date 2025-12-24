Il Milan è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione: il lavoro della dirigenza rossonera è stato importante visto che ci sono state molte cessioni in estate e 10 colpi in entrata. La scorsa stagione, il Diavolo cambiò tantissimo a gennaio con arrivi sulla carte pesanti nelle ultime ore della sessione: Joao Felix, Walker, Gimenez, Bondo e Sottil. Come potrebbero andare le cose in vista di gennaio? Il Milan potrebbe muoversi molto durante la prossima sessione di calciomercato invernale. La formazione di Massimiliano Allegri, infatti, ha ancora delle falle in rosa che si sono viste in questa prima parte di stagione anche per colpa degli infortuni avuti dal club. Molti i giocatori che si sono fermati in questi primi mesi. Ad esempio in attacco il club non ha mai trovato continuità. Leao e Pulisic si sono alternati con i vari problemi fisici, mentre Nkunku e Gimenez non hanno dato molta sicurezza.
Per questo a gennaio il Milan potrebbe pensare ad almeno un colpo nel reparto. Sono già tante le voci anche in vista delle prossime stagioni e dell'estate. Anche in difesa, il club potrebbe investire alla ricerca di un giocatore che possa dare alla squadra profondità ed esperienza visto che al momento manca un giocatore che possa fare rifiatare Matteo Gabbia. In Coppa Italia contro la Lazio ha giocato De Winter centrale, ma non è riuscito a sopperire all'assenza dell'italiano, stessa cosa contro Sassuolo e Napoli. De Winter potrebbe essere un buon prospetto per il futuro, ma più come braccetto della difesa a tre. Per dare il cambio a Gabbia potrebbe servire un giocatore diverso, più esperto appunto. Vedremo quanto colpi riuscirà a chiudere il Milan. Come detto, sono tantissimi i nomi che in queste settimane sono stati associati al Diavolo sia per l'attacco che per la difesa.
