Il Milan è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione: il lavoro della dirigenza rossonera è stato importante visto che ci sono state molte cessioni in estate e 10 colpi in entrata. La scorsa stagione, il Diavolo cambiò tantissimo a gennaio con arrivi sulla carte pesanti nelle ultime ore della sessione: Joao Felix, Walker, Gimenez, Bondo e Sottil. Come potrebbero andare le cose in vista di gennaio? Il Milan potrebbe muoversi molto durante la prossima sessione di calciomercato invernale. La formazione di Massimiliano Allegri, infatti, ha ancora delle falle in rosa che si sono viste in questa prima parte di stagione anche per colpa degli infortuni avuti dal club. Molti i giocatori che si sono fermati in questi primi mesi. Ad esempio in attacco il club non ha mai trovato continuità. Leao e Pulisic si sono alternati con i vari problemi fisici, mentre Nkunku e Gimenez non hanno dato molta sicurezza.