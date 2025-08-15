Serie A, presentate tutte le maglie! Eccole: è del Milan la più bella? | VOTA

Mentre il Milan l'ha presentata ormai diversi mesi fa, l'ultima arrivata tra quelle di Serie A è quella del Pisa, presentata pochi giorni fa. Ora, dunque, si conoscono tutte le divise delle venti squadre del campionato. I rossoneri hanno scelto la tradizione, col Diavoletto di nuovo protagonista, ma c'è anche chi si è sbizzarrito di più. Andiamo a scoprire nelle prossime schede tutte le divise del campionato e alla fine ti chiediamo di votare quale, secondo te, è la più bella. Potrebbe anche vincere il Milan?