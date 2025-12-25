Il mese di novembre è stato caratterizzato in particolare da un giocatore: Mike Maignan è stato protagonista di partite davvero incredibili, tra cui il derby vinto contro l'Inter. Il francese ha compiuto parate davvero importanti tra cui anche dei miracoli sportivi per un portiere. Maignan sta tornando al livello del suo primo anno col Diavolo, culminato con lo Scudetto vinto anche grazie alle sue parate. In tutto questo, però, sia il francese che il Milan dovranno fare una scelta sul futuro. Il contratto di Maignan scade a giugno 2026 e senza rinnovo sarà libero di firmare con chi vuole a parametro zero. Il Diavolo dovrebbe investire molto su un giocatore di assoluto livello, specialmente quello visto in questa prima parte di stagione. Va considerata anche l'età del portiere, visto che Maignan è un classe 1995. Sicuramente una decisione importante per il futuro della porta.