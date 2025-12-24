Gennaro Gattuso , ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Vivo Azzurro TV in occasione della fine dell'anno 2025. L'ex rossonero ha voluto parlare della scelta fatta nei suoi confronti per la guida della nazionale Italiana. Gattuso si è soffermato in particolare su Marcello Lippi, ex allenatore degli Azzurri, facendo riferimento al peroro legato al Mondiale del 2006, dove l'Italia si laureò Campione del Mondo contro al Francia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Cinque vittorie e una sola sconfitta nelle 6 partite della sua gestione:"Sapevo di essermi preso una grande responsabilità e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell'ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto. La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca