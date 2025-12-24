Milan, Rabiot: 'Se vinciamo lo Scudetto potrei fare il mio primo tatuaggio'

Uno dei migliori acquisti della passata sessione estiva di calciomercato è stato Adrien Rabiot. Di questi tempi, trovare un centrocampista così completo e dominante a soli 10 milioni di euro (bonus compresi) è quasi impossibile. Per fortuna del club rossonero, Massimiliano Allegri ha insistito con la dirigenza e questo ha portato i suoi frutti. Nella giornata di oggi, Adrien 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i tanti argomenti durante la lunga chiacchierata, il francese ha svelato che cosa potrebbe fare in caso riuscisse a vincere lo Scudetto, il numero 20, con la maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni.