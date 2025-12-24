Milan, Rabiot: 'Se vinciamo lo Scudetto potrei fare il mio primo tatuaggio'

Pianeta Milan
Milan, Rabiot annuncia: “Non ho tatuaggi, ma se dovessimo vincere lo Scudetto potrei farne uno…”

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco come potrebbe festeggiare lo Scudetto
Uno dei migliori acquisti della passata sessione estiva di calciomercato è stato Adrien Rabiot. Di questi tempi, trovare un centrocampista così completo e dominante a soli 10 milioni di euro (bonus compresi) è quasi impossibile. Per fortuna del club rossonero, Massimiliano Allegri ha insistito con la dirigenza e questo ha portato i suoi frutti. Nella giornata di oggi,  Adrien 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i tanti argomenti durante la lunga chiacchierata, il francese ha svelato che cosa potrebbe fare in caso riuscisse a vincere lo Scudetto, il numero 20, con la maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni.

Su come potrebbe festeggiare lo scudetto: "Il mio sogno è di fare di tutto per vincere quest'anno e poi di continuare a crescere, perché ci sono sempre margini. Non ho tatuaggi ma potrei farne uno se dovessimo vincere il campionato. Sarebbe un tatuaggio ancora più importante. Mi ritengo una persona che ragioni molto prima di fare le cose. E, sì, per una vittoria del genere potrei proprio pensarci…".

