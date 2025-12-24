Rabiot innamorato: 'Il Milan è un club speciale. La tifoseria è stupenda'

Nell'ultima sessione di calciomercato il Milan ha messo a segno un vero e proprio 'colpaccio'. Per soli 10 milioni di euro (bonus compresi) ha acquistato uno dei centrocampisti più dominanti dell'intero campionato. Parliamo, ovviamente, di Adrien Rabiot . Nella giornata di oggi, 'cavallo pazzo' è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' . Tra i tanti argomenti anche un pensiero su San Siro e su cosa rappresenta un club come il Milan . Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Rabiot sull'importanza del club e su San Siro

Sul Milan: "E' speciale perché è conosciuto in tutto il mondo. L'abbiamo visto anche a Riad per esempio. O in America, ci sono tanti tifosi e questo ti fa capire la grandezza del club, tutta la sua storia. Quando venivo con la Juve non mi rendevo conto esattamente di questo, oggi che sono al Milan vedo i tifosi allo stadio, fuori e capisco cosa sia il Milan".