Rabiot innamorato: 'Il Milan è un club speciale. La tifoseria è stupenda'

Rabiot, parole al miele sul Milan: “È un club speciale, lo abbiamo visto anche a Riad. Il tifo è stupendo”

Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha concesso un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i temi, il valore del Milan e il suo rapporto con il tifo. Ecco le sue dichiarazioni
Nell'ultima sessione di calciomercato il Milan ha messo a segno un vero e proprio 'colpaccio'. Per soli 10 milioni di euro (bonus compresi) ha acquistato uno dei centrocampisti più dominanti dell'intero campionato. Parliamo, ovviamente, di Adrien Rabiot. Nella giornata di oggi, 'cavallo pazzo' è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i tanti argomenti anche un pensiero su San Siro e su cosa rappresenta un club come il Milan. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Rabiot sull'importanza del club e su San Siro

Sul Milan: "E' speciale perché è conosciuto in tutto il mondo. L'abbiamo visto anche a Riad per esempio. O in America, ci sono tanti tifosi e questo ti fa capire la grandezza del club, tutta la sua storia. Quando venivo con la Juve non mi rendevo conto esattamente di questo, oggi che sono al Milan vedo i tifosi allo stadio, fuori e capisco cosa sia il Milan".

Sul giocare a San Siro: "La tifoseria del Milan è stupenda, a me piace giocare in questo ambiente e per questo dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che c'è intorno a noi. Lo dobbiamo avere in testa ogni volta che entriamo in campo, sia a San Siro sia quando giochiamo in altri stadi".

