Milan, senti Rabiot: "Abbiamo seguito il mister da subito. Punti persi con le piccole? Ecco cosa sbagliamo…"

Milan, senti Rabiot: “Abbiamo seguito il mister da subito. Punti persi con le piccole? Ecco cosa sbagliamo…”

Rabiot spiega: 'Punti persi con le piccole? Sbagliamo a livello mentale...'
Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato dell'avvio di stagione in rossonero. Ecco le sue parole
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot si è rivelato fin da subito un acquisto cruciale per la stagione rossonera. Come noto, il francese è sbarcato a Milano nella fase finale del calciomercato estivo. Per il suo cartellino il club rossonero ha sborsato circa 10 milioni di euro (bonus compresi). Nella giornata di oggi, 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni sull'avvio con la maglia del Milan e sul cammino complicato con le 'piccole'.

Ecco le parole di Rabiot sulla prima parte di stagione col Milan

Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un bel percorso in campionato e spero di continuare così a livello personale e di squadra. All'inizio non lo sapevo con precisione, perché c'erano tanti nuovi giocatori. Oggi vedo la squadra lavorare bene, abbiamo seguìto da sùbito il lavoro che chiedeva il mister. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada…".

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: "Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto..."

Sui punti persi contro le piccole: "Sbagliamo a livello mentale l'approccio delle partite, magari ci rilassiamo un po' troppo pensando anche di aver fatto già qualcosa di grande. Alla fine puoi pagare questa cosa, quindi dobbiamo cercare di ritrovare questa solidità e provare a mantenere lo stesso livello contro tutte le squadre. Come si fa? Magari dobbiamo anche noi giocatori più esperti dare un po' più di voce ai giocatori più giovani. So che non è facile per tutti giocare a questo livello in un club come il Milan che punta a grandi cose e devi sempre essere sul pezzo. La gente chiede tanto, è normale per una squadra così e magari non è sempre facile per tutti. Ma questo ti fa diventare un giocatore forte, un grande giocatore internazionale o meno. Su questo dobbiamo anche aiutare gli altri a pensare diversamente e avere l'approccio giusto".

