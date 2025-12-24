Rabiot spiega: 'Punti persi con le piccole? Sbagliamo a livello mentale...'

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot si è rivelato fin da subito un acquisto cruciale per la stagione rossonera. Come noto, il francese è sbarcato a Milano nella fase finale del calciomercato estivo. Per il suo cartellino il club rossonero ha sborsato circa 10 milioni di euro (bonus compresi). Nella giornata di oggi, 'cavallo pazzo' Rabiot è stato intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' . Ecco le sue dichiarazioni sull'avvio con la maglia del Milan e sul cammino complicato con le 'piccole'.

Ecco le parole di Rabiot sulla prima parte di stagione col Milan

Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un bel percorso in campionato e spero di continuare così a livello personale e di squadra. All'inizio non lo sapevo con precisione, perché c'erano tanti nuovi giocatori. Oggi vedo la squadra lavorare bene, abbiamo seguìto da sùbito il lavoro che chiedeva il mister. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada…".