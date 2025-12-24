Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
“Ho trovato due cose particolarmente spiacevoli. La prima è il fatto che se tu hai sessant’anni e dici a uno di settanta che è vecchio è una cosa di cattivo gusto. La cosa è andata avanti per trenta minuti, non un momento di rabbia. C’era una persona tra Allegri, Conte e Oriali, era l’arbitro Pezzuto, che fa il quarto uomo. In mezzora è riuscito a non parlare mai con l’arbitro Zufferli. Una figura immobile, buono per tirare su solo il tempo di recupero e null’altro. Cosa ci sta a fare il quarto uomo in quella situazione?“.
LEGGI ANCHE: Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?
In conclusione su Allegri: “La gestione della rabbia, dei cappotti tirati, dei “Collu sei sempre tu”, degli insulti a un signore di settant’anni e gli attacchi ad Adani, Teotino, Sconcerti, Sacchi, Giuntoli e il “dov’è Rocchi?”: sta diventando una “personaggistica” molto eccessiva quella di Allegri. Non c’è motivo di fare quello che lui fa, e che gli viene consentito di fare. Giova al pesonaggio? Aiuta a distrarre sul fatto che la sua squadra non sa fare due passaggi di fila? Non lo so, ma lo trovo brutto“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA