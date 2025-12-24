Pianeta Milan
Trevisani durissimo su Allegri: “Ha una “personaggistica” molto eccessiva. Molto brutto”

Trevisani durissimo su Allegri: “Ha una “personaggistica” molto eccessiva. Molto brutto” - immagine 1
Durante il podcast Fontana di Trevi, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha voluto spendere alcune parole sui comportamenti di Massimiliano Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il podcast Fontana di Trevi, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha voluto spendere alcune parole sui comportamenti avuti da Massimiliano Allegri durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. In particolare, Trevisani si è soffermato sullo scontro verbale tra l'allenatore rossonero e Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, Trevisani su Allegri

—  

Nel silenzio dei 22 mila presenti allo stadio, dal sessantesimo al novantesimo si è sentito quello che Allegri diceva ad Oriali. L’ho trovato geniale da un certo punto di vista, perché anziché parlare del fatto che il Napoli ha piallato il Milan vincendo e dominando la partita 2 a 0, si è parlato del battibecco successivo. L’ho trovata una “mourinhata” e trovo che in sempre più aspetti Allegri stia assomigliando a Mourinho, e non è un complimento“.

Ho trovato due cose particolarmente spiacevoli. La prima è il fatto che se tu hai sessant’anni e dici a uno di settanta che è vecchio è una cosa di cattivo gusto. La cosa è andata avanti per trenta minuti, non un momento di rabbia. C’era una persona tra Allegri, Conte e Oriali, era l’arbitro Pezzuto, che fa il quarto uomo. In mezzora è riuscito a non parlare mai con l’arbitro Zufferli. Una figura immobile, buono per tirare su solo il tempo di recupero e null’altro. Cosa ci sta a fare il quarto uomo in quella situazione?“.

In conclusione su Allegri: “La gestione della rabbia, dei cappotti tirati, dei “Collu sei sempre tu”, degli insulti a un signore di settant’anni e gli attacchi ad Adani, Teotino, Sconcerti, Sacchi, Giuntoli e il “dov’è Rocchi?”: sta diventando una “personaggistica” molto eccessiva quella di Allegri. Non c’è motivo di fare quello che lui fa, e che gli viene consentito di fare. Giova al pesonaggio? Aiuta a distrarre sul fatto che la sua squadra non sa fare due passaggi di fila? Non lo so, ma lo trovo brutto“.

