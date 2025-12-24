“Ho trovato due cose particolarmente spiacevoli. La prima è il fatto che se tu hai sessant’anni e dici a uno di settanta che è vecchio è una cosa di cattivo gusto. La cosa è andata avanti per trenta minuti, non un momento di rabbia. C’era una persona tra Allegri, Conte e Oriali, era l’arbitro Pezzuto, che fa il quarto uomo. In mezzora è riuscito a non parlare mai con l’arbitro Zufferli. Una figura immobile, buono per tirare su solo il tempo di recupero e null’altro. Cosa ci sta a fare il quarto uomo in quella situazione?“.