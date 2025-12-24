Milan, Bergomi avvisa: 'Fullkrug va bene, ma i titolari sono Leao e Pulisic'

Pianeta Milan
Milan, parla Bergomi: “Fullkrug può andare bene, ma i titolari sono Leao e Pulisic. Sulla Supercoppa…”

Ospite di Radio Anch'io Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha commentato il momento del Milan di Allegri e l'arrivo in prestito di Fullkrug. Ecco le sue parole
Lo storico difensore dell'Inter e ora opinionista tv Beppe Bergomi è stato ospite nella giornata di ieri di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Tra i tanti temi, anche il Milan di Massimiliano Allegri e un pensiero sull'arrivo di Niclas Fullkrug, sbarcato a Milano ieri sera. Ecco le sue parole.

Le parole di Bergomi sul Milan e su Fullkrug

Fullkrug al Milan: "Può andar bene, anche se con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leao e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità e quindi Fullkrug può andar bene, anche se ha segnato tre gol nell'ultimo anno e mezzo".

Le milanesi hanno sottovalutato l'impegno in Supercoppa? "Ricordate quando Inzaghi era criticato per far giocare sempre gli stessi? Chivu sta provando a coinvolgere tutti, per far arrivare tutto il gruppo in condizione. Il Milan ha trovato un Napoli che ha messo a nudo le sue difficoltà a difesa aperta e che ha avuto una cattiveria agonistica superiore".

