Milan, Rabiot: “Maignan giocatore fortissimo, abbiamo bisogno di lui. Spero rimanga”

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Le parole su Mike Maignan, giocatore in scadenza di contratto con il Milan
Alessia Scataglini

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan ed assoluto protagonista di questa prima parte di stagione, è stato intervistato dai microfoni di SkySport. Tra le varie dichiarazioni spuntano anche quelle legate a Mike Maignan, portiere rossonero dal 2021 in scadenza di contratto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Maignan: "Lui mi ha parlato anche tre, quattro anni fa: ha provato a farmi venire al Milan. È un amico ma soprattutto è un giocatore forte, fortissimo: portieri così sono pochi nel mondo del calcio. Poi su tutto quello che c'è intorno a questo io non entro, ma come giocatore del Milan ovviamente spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Ci sono le cose che ci diciamo tra di noi, ovviamente, ma non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti i compagni: è amato da tutti perché è una persona vera. Abbiamo bisogno di lui, abbiamo visto in questo inizio di campionato cosa può fare, come anche lui possa decidere le partite. Non so cosa succederà ma è al Milan da tanti anni ed è uno che conta per il club e per la sua storia”.

