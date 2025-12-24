Differenza tra Serie A, Premier League e Liga: “Per me non ce ne è una più semplice delle altre: ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato".