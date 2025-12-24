Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chukwueze sullo scudetto: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Se continuano così…”

INTERVISTE

Chukwueze sullo scudetto: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Se continuano così…”

Chukwueze sullo scudetto: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Se continuano così…” - immagine 1
Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuel Chukwueze, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport dal ritiro della Nazionale della Nigeria, impegno con la Coppa d'Africa. L'esterno nigeriano ha voluto parlare anche della lotta scudetto, riferendo parole positivissime nei confronti dei rossoneri:

Milan, spazio a Chukwueze

—  

Sulla favorita per il titolo in Serie A: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Stanno giocando molto bene. Ci sono molte cose che mi fanno pensare al Milan. Se riescono a continuare a spingere forte, se continuano a fare quello che stanno facendo penso che possono vincere. Sicuramente so che andranno tra le prime quattro, perchè stanno facendo davvero molto bene".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

Differenza tra Serie A, Premier League e Liga: “Per me non ce ne è una più semplice delle altre: ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato".

Leggi anche
Milan, Rabiot su Leao: “È un giocatore con tanta qualità, deve continuare a crescere”
Rabiot: “Scudetto? Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA