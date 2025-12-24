Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha voluto parlare di vari temi legati alla sua esperienza in rossonero: dal suo arrivo fino allo scudetto, passando anche da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni legate alla vittoria dello scudetto:
Milan, le parole di Rabiot sullo scudetto
Sullo scudetto: "È difficile con una squadra come la nostra, perché come pochi giocatori hanno vinto e sono abituati a puntare a vincere un campionato che è lungo e difficile. Finire tra i primi quattro è l'obiettivo generale del club e lo sappiamo. Personalmente, punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, giocare tutte le partite al cento per cento, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà. Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta.