Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Scudetto? Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni”

INTERVISTE

Rabiot: “Scudetto? Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni”

Rabiot: “Scudetto? Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni” - immagine 1
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha voluto parlare di vari temi legati alla sua esperienza in rossonero: dal suo arrivo fino allo scudetto, passando anche da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni legate alla vittoria dello scudetto:

Milan, le parole di Rabiot sullo scudetto

—  

Sullo scudetto: "È difficile con una squadra come la nostra, perché come pochi giocatori hanno vinto e sono abituati a puntare a vincere un campionato che è lungo e difficile. Finire tra i primi quattro è l'obiettivo generale del club e lo sappiamo. Personalmente, punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, giocare tutte le partite al cento per cento, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà. Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

Se è impossibile pensare al primo posto? No, non è impossibile. Quello che io dico e che dico anche agli altri è che dobbiamo avere questa mentalità di voler andare anche più alto. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Qui al Milan lo è anche di più”.

Leggi anche
Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio...
De Vecchi: “Bartesaghi? Sbagliato fare paragoni con Maldini. Gli auguro una cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA