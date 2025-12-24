LEGGI ANCHE: Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due 'litiganti', spunta ... >>>
"Bartesaghi un predestinato? Questo non lo so. Sarà il campo a darci queste linee e a dimostrarlo. Fare paragoni con Paolo Maldini credo sia sbagliato. Non facciamo queste cose, lasciamo che il ragazzo cresca con calma, con equilibrio, con le sue forze e le sue qualità che sono tante. Adesso il calcio è diventato complicato perché gestire i social e i giornali per i ragazzi diventa pesante. Mi auguro che lui ce la faccia e che vada avanti per la sua strada. Il bilancio generale lo si traccia a fine carriera, non dopo un anno. Oltretutto, sono epoche diverse rispetto a Paolo. Per un ragazzo italiano arrivare a giocare in prima squadra dal settore giovani è un enormità, perché ce ne sono pochissimi”, ha concluso De Vecchi su Bartesaghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA