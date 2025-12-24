De Vecchi: "Bartesaghi ha serenità, equilibrio e doti tecniche"

"Lui e Marco Palestra costituiscono in questo momento la novità più importante come Under 21 italiani come valore di giocatori. Abbiamo bisogno di un ricambio azzurro proprio in quei ruoli e quindi vediamo come andranno le cose. Conosco bene Davide e so qual è la sua estrazione e qual è stata la sua crescita da tardivo. Ha potuto e dovuto sopportare tanti anni senza giocare. Ha cominciato a giocare nell’Under 17 con continuità. In primavera qualche volta gli è stato preferito Álex Jimenez oppure Vittorio Magni a sinistra. È un giocatore che non si è mai perso d’animo, e quindi ha sviluppato caratteristiche mentali importanti. La forza e la velocità a lui sono venute dopo però ha dalla sua una grande serenità e un grande equilibrio, oltre alle doti tecniche. Possiede una grande gestione palla, un mancino educato. Credo che adesso debba solo prendere confidenza e dare continuità giocando, è solo l’inizio".