Chukweuze: “Tutti a Milan rispettano l’opinione di Ibrahimovic. Modric? Incarna lo stile rossonero”

Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport: le sue parole su Modric e Ibrahimovic...
Samuel Chukwueze, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport dal ritiro della Nazionale della Nigeria, impegno con la Coppa d'Africa. Dopo aver parlato delle differenze tra Allegri e Conceicao, il nigeriano si è spostato a parlare di Ibrahimovic e Modric, due colonne portanti dei rossoneri. Le sue parole:

Milan, parla Chukwueze

Come vedi Modric? “Sono stato con la squadra in estate nella preseason e credo sia uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, è così bravo. Sa quando arriva il pallone. È semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan”

Qual è l’impatto di Ibra sul Milan? “Ibrahimovic è una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice: è stato un giocatore fantastico. Al Milan tutti rispettano la sua opinione, quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione”.

 

 

