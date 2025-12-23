Pianeta Milan
Brutta notizia per il Cagliari. Il centrocampista Michael Folorunsho salterà il match contro il Milan a causa di un infortunio
Alessia Scataglini
Brutta notizia per il Cagliari. Il centrocampista Michael Folorunsho, infortunatosi nel match contro il Pisa, finito 2-2, ha ricevuto l'esito degli esami strumentali svolti in giornata. Il centrocampista ha rimediato 'una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro'. Proprio per questo motivo, Folorunsho non prenderà parte al match contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il 2 gennaio 2026. Ma cos'è successo di preciso?

Cagliari, out Folorunsho contro il Milan

Zappa mette sul secondo palo un cross perfetto, sul quale si butta Michael Folorunsho, a segno dopo un anno. Nel tuffarsi, il giocatore sbatte con molta forza sul palo della porta avversaria. Ecco, di seguito, il comunicato del club Sardo:

"A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".

