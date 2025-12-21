Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cagliari-Pisa, Folorunsho segna ma si fa male: partita col Milan a rischio?

ULTIME NEWS

Cagliari-Pisa, Folorunsho segna ma si fa male: partita col Milan a rischio?

Cagliari-Pisa, Folorunsho gioia a metà: segna e si fa male. Milan a rischio
Pomeriggio di gioia e dolore per Folorunsho: segna in Cagliari-Pisa ma si fa male mentre la palla entra. Ora è a rischio la partita col Milan. Ecco cosa è successo
Redazione

Gioia e dolore provati simultaneamente. È successo oggi durante Cagliari-Pisa, 'lunch match' della 16^ giornata della Serie A 2025/26. All'Unipol Domus di Cagliari la partita è finita 2-2. Sfida rocambolesca che si apre con il vantaggio iniziale degli ospiti firmato su rigore da Matteo Tramoni, al primo gol nella massima serie italiana. Nel secondo tempo, il Cagliari la ribalta: prima segna Folorunsho di testa su assist di Zappa, poi il classe 2005 Kilicsoy trova una magia dal limite e regala il momentaneo sorpasso dei sardi. Al minuto 89 è Moreo che pareggia i conti e consegna un punto per parte.

Cagliari, brutta botta per Folorunsho: la dinamica

—  

Ma l'episodio, felice e triste allo stesso tempo, avviene sul gol del pareggio del Cagliari. Gabriele Zappa mette sul secondo palo un cross perfetto, sul quale si avventa Michael Folorunsho che in tuffo ritrova la gioia personale in Serie A dopo più di un anno. Nel tuffo, mentre la palla si insacca alle spalle di Semper, il centrocampista italiano finisce per sbattere con forza sul palo della porta avversaria. Il classe 1998 prova a stringere i denti ma dopo pochi minuti si accascia e lascia il campo per Mazzitelli.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, poker di nomi: ecco Fullkrug. Spunta l’ombra di Gabriel Jesus. A centrocampo…

Ennesima tegola per il Cagliari che dopo Felici e Bellotti rischia di perdere per diverso tempo anche Folorunsho, assoluto titolare nella formazione di Pisacane. Nelle prossime ore verranno eseguiti i test di rito per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ricordando che il prossimo 2 gennaio la formazione sarda ospiterà il Milan di Massimiliano Allegri.

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 16^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA