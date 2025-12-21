Cagliari-Pisa, Folorunsho gioia a metà: segna e si fa male. Milan a rischio

Pomeriggio di gioia e dolore per Folorunsho: segna in Cagliari-Pisa ma si fa male mentre la palla entra. Ora è a rischio la partita col Milan. Ecco cosa è successo

Gioia e dolore provati simultaneamente. È successo oggi durante Cagliari-Pisa, 'lunch match' della 16^ giornata della Serie A 2025/26. All'Unipol Domus di Cagliari la partita è finita 2-2. Sfida rocambolesca che si apre con il vantaggio iniziale degli ospiti firmato su rigore da Matteo Tramoni, al primo gol nella massima serie italiana. Nel secondo tempo, il Cagliari la ribalta: prima segna Folorunsho di testa su assist di Zappa, poi il classe 2005 Kilicsoy trova una magia dal limite e regala il momentaneo sorpasso dei sardi. Al minuto 89 è Moreo che pareggia i conti e consegna un punto per parte.