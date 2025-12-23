Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan dal '98 al 2001, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto parlare del primo acquisto del Milan, Niclas Fullkrug. Bierhoff ha parlato dell'attaccante tedesco in ottica scudetto, parlando anche della differenza tra la premier League e la Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole

Milan, le parole di Bierhoff su Fullkrug

Su Füllkrug che può dare al Milan una spinta nella corsa per un posto in Champions League e nella corsa Scudetto: "Lo spero perché continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia. La Serie A è molto equilibrata e questo è positivo perché deve tornare a essere il secondo campionato più importante d’Europa dopo la Premier League".