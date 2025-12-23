Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto dico…”

INTERVISTE

Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto dico…”

Chukwueze: “Milan? In Serie A non ho avuto tempo, magari tornerò. Sullo scudetto dico…” - immagine 1
Samuel Chukwueze, calciatore del Milan ma in prestito al Fulham, ha rilasciato delle dichiarazioni: dalla Serie A alle differenze con la Liga o Premier League...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuel Chukwueze, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito al Fulham, è stato intervistato dai microfoni del canale ON Sport dal ritiro della Nazionale della Nigeria, impegno con la Coppa d'Africa. Durante la lunga intervista, il calciatore ha voluto spendere alcune parole sul Milan, sia per quanto riguarda lo scudetto che non. Ecco, di seguito, le sue parole

Milan, Chuwueze racconta...

—  

Differenza tra Serie A, Premier League e Liga: “Per me non ce ne è una più semplice delle altre: ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato.

LEGGI ANCHE

Quali sono le differenze tra il tuo Milan e quello di Allegri: “Il modulo e le tattiche sono diverse. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane. Per questo adesso sono concentrato su quelle che mi danno il maggior beneficio”.

Differenze tra Conceicao e Allegri: “Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile: non posso paragonarli, ogni tecnico ha la sua filosofia”

Ti manca il Milan? “Sì mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta lì quindi mi manca. È una bella città ma ognuno deve concentrarsi sulla propria vita: loro stanno facendo bene e gli auguro ogni fortuna anche perchè sono ancora un giocatore del Milan, visto che sono in prestito”

Come vedi Modric? “Sono stato con la squadra in estate nella preseason e credo sia uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato: è fantastico, è così bravo. Sa quando arriva il pallone. È semplicemente forte. E incarna lo stile del Milan”

Qual è l’impatto di Ibra sul Milan? “Ibrahimovic è una persona che tutti rispettano molto, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità. Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice: è stato un giocatore fantastico. Al Milan tutti rispettano la sua opinione, quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione”.

LEGGI ANCHE: Milan, sicuri di vendere Nkunku? Costi e un precedente molto ‘pericoloso’

Sulla favorita per il titolo in Serie A: “State vedendo cosa sta facendo il Milan? Stanno giocando molto bene. Ci sono molte cose che mi fanno pensare al Milan. Se riescono a continuare a spingere forte, se continuano a fare quello che stanno facendo penso che possono vincere. Sicuramente so che andranno tra le prime quattro, perchè stanno facendo davvero molto bene"

Leggi anche
Bierhoff: “Allegri allenatore di grande esperienza. Modric? La sua classe la conoscono...
Ex Milan, Gattuso: “Lippi? Da quando sono CT faccio copia e incolla di ciò che ha fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA