Gennaro Gattuso , ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Vivo Azzurro TV in occasione della fine dell'anno 2025. L'ex rossonero ha voluto parlare della scelta fatta nei suoi confronti per la guida della nazionale Italiana. Gattuso si è soffermato in particolare su Marcello Lippi, ex allenatore degli Azzurri, facendo riferimento al peroro legato al Mondiale del 2006, dove l'Italia si laureò Campione del Mondo contro al Francia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Marcello Lippi: "Lo ringrazio e non nego che da quando sono Ct ho fatto tanto copia e incolla di quello che ha fatto lui. L'essere coerente, l'essere vero, se vuoi creare un gruppo c'è solo una strada. Dare quella fiducia in più a un giocatore quando è un po' in difficoltà, quando qualcuno pensa di non farcela aiutarlo a provarci fino alla fine. Dare senso di appartenenza. Lui su questo è stato un maestro"